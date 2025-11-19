Gaza raid israeliani in tutta la Striscia | diversi morti | L' esercito Idf | Risposta all' attacco di Hamas ai nostri militari
Martedì il gruppo fondamentalista aveva sferrato un attacco a sud di Gerusalemme uccidendo una persona e ferendone altre tre. Israele ha bombardato un campo profughi in Libano: diversi morti. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Dopo i raid israeliani, torna fragile il cessate il fuoco a Gaza. P. Romanelli: “La gente è esausta, resistiamo nel deserto delle rovine” Dopo un’ondata di raid aerei israeliani nella Striscia di Gaza durante la notte e questa mattina, è tornato in vigore il cessate il fu - facebook.com Vai su Facebook
Il #Libano come Gaza: tregua intermittente, raid israeliani e riarmo di Hezbollah. Il reportage del nostro inviato a Beirut. #Tg1 Marco Bariletti Vai su X
Idf, 'raid su tutta Gaza dopo un attacco di Hamas ai soldati' - L'esercito israeliano ha lanciato attacchi "per colpire obiettivi terroristici di Hamas in tutta la Striscia di Gaza", dopo che "diversi terroristi avevano aperto il fuoco verso l'area in cui operano ... Si legge su ansa.it
Israele, attacco a Sud di Gerusalemme: un morto, catturati i due assalitori. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Israele, attacco a Sud di Gerusalemme: un morto, catturati i due assalitori. Scrive tg24.sky.it
Gaza, le notizie sulla tregua Israele-Hamas in diretta | Raid dell'esercito israeliano nel sud del Libano: 13 morti - I media sauditi: «Witkoff potrebbe incontrare Hamas domani in Turchia» ... Da corriere.it