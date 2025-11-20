Raid israeliani in tutta la Striscia di Gaza | diversi morti | L' esercito Idf | Risposta all' attacco di Hamas ai nostri militari

Martedì il gruppo fondamentalista aveva sferrato un attacco a sud di Gerusalemme uccidendo una persona e ferendone altre tre. Israele ha bombardato un campo profughi in Libano: diversi morti. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Raid israeliani in tutta la Striscia di Gaza: diversi morti | L'esercito Idf: "Risposta all'attacco di Hamas ai nostri militari"

