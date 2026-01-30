Cristina Cellai, ex Letterina di Passaparola, interviene dopo le accuse di Fabrizio Corona a Gerry Scotti. La donna ricorda il conduttore come una figura paterna, sottolineando che non ci sono mai state avances, solo scherzi. La sua testimonianza arriva in un momento di polemica che coinvolge anche altri personaggi dello spettacolo.

Dopo la accuse mosse da Fabrizio Corona a Falsissimo nei confronti di Gerry Scotti, Cristina Cellai, ex Letterina nel programma Passaparola, difende il conduttore. Intervistata dal Corriere della Sera, la showgirl, che ha detto addio al mondo dello spettacolo, ha dichiarato a proposito delle insinuazioni secondo le quali Gerry Scotti avrebbe avuto dei rapporti sessuali con le Letterine di Passaparola: “Io sono rimasta un anno nella trasmissione, tra il 2000 e il 2001. Posso dire che Gerry non solo non ci ha mai provato con me, ma neanche con le altre mie colleghe. Non c’è stato alcun tipo di avances nei miei confronti, né con nessun’altra. 🔗 Leggi su Tpi.it

L'ex Letterina Cristina Cellai: "Gerry Scotti è stato come un padre. Mai avances, solo scherzi"

Cristina Cellai si schiera a difesa di Gerry Scotti, dopo le accuse di Fabrizio Corona.

Cristina Cellai, ex concorrente di Passaparola, ha parlato per la prima volta delle sue esperienze nel programma.

