Cristina Cellai si schiera a difesa di Gerry Scotti, dopo le accuse di Fabrizio Corona. La ex letterina dice che tra loro non ci sono mai stati approcci, e definisce le critiche di Corona come “attacchi meschini”. La ragazza ricorda che Scotti è stato come un padre e si dice sorpresa dalle accuse.

L’ex showgirl Cristina Cellai ha difeso pubblicamente Gerry Scotti dalle accuse di Fabrizio Corona. Per la donna il conduttore non ha mai avanzato avance nei suoi confronti, ma solo scherzi. “Mi hai insegnato tanto, lo paragono a Frizzi”, ha dichiarato. Quelli di Corona li definisce “attacchi meschini”. L’ex letterina ha scritto a Fabrizio Corona per raccontare il suo punto di vista. “Gerry per me è stato un padre”, ha aggiunto. Cristina Cellai difende Gerry Scotti Cristina Cellai si è fatta avanti come voce antagonista rispetto alla narrazione di Fabrizio Corona sul conduttore Gerry Scotti. È stata una letterina e ha lavorato con Scotti tra il 2000 e il 2001. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Ex Letterina Cristina Cellai difende Gerry Scotti dalle accuse di Corona, "mai avances, è stato come un padre"

Approfondimenti su Cristina Cellai

Cristina Cellai, ex concorrente di Passaparola, ha parlato per la prima volta delle sue esperienze nel programma.

Cristina Cellai, ex Letterina di Passaparola, rompe il silenzio e rivela di aver scritto a Fabrizio Corona per raccontare la sua verità.

Ultime notizie su Cristina Cellai

Argomenti discussi: Passaparola, ricordi tutte le Letterine di Gerry Scotti? Chi erano e che fine hanno fatto; Falsissimo, Samira Lui e Gerry Scotti: cosa hanno rivelato Claudio Lippi e Corona; Gerry Scotti ha la limitazione dei commenti su Instagram ma non ha niente a che fare con Fabrizio Corona.

