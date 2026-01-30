Don Lemon, l’ex conduttore della CNN, è stato arrestato giovedì sera. Le autorità lo accusano di aver violato la legge federale durante una protesta avvenuta all’interno di una chiesa in Minnesota all’inizio di questo mese. I dettagli sull’arresto non sono ancora chiari, ma si parla di un’azione legale legata a quelle proteste.

Don Lemon, ex conduttore della CNN, è stato arrestato giovedì sera. ‘accusa è che abbia violato la legge federale durante una protesta in una chiesa del Minnesota, all’inizio di questo mese. Abbe Lowell, legale dell’anchorman, ha dichiarato che il suo assistito sarebbe stato «preso in custodia dagli agenti federali ieri sera a Los Angeles, dove stava seguendo i Grammy Awards». Un video, disponibile sul canale YouTube del suo programma online, mostra il reporter partecipare a una protesta in cui i dimostranti hanno interrotto una funzione religiosa. Il risale lo scorso 18 gennaio. Le autorità hanno fermato anche altri tre manifestanti in relazione all’episodio, con l’accusa di cospirazione e di aver interferito con i diritti civili altrui. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - L’ex conduttore della CNN Don Lemon è stato arrestato per accuse legate alle proteste in una chiesa del Minnesota

Approfondimenti su Don Lemon

Don Lemon, ex giornalista della Cnn, è stato arrestato durante una protesta a St.

Don Lemon, l’ex volto della Cnn, è stato arrestato durante una manifestazione a St.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Don Lemon

Argomenti discussi: Caso Signorini, l’ex conduttore del GF Vip denuncia e ‘ferma’ Falsissimo. Corona: Non vedo l'ora; Claudio Lippi dall'ospedale: 'Maria De Filippi non si cura del talento'; Claudio Lippi in terapia intensiva? La videochiamata a Corona e gli ultimi problemi di salute, come sta lo storico conduttore; Fabrizio Corona. Mediaset lo denuncia: Vietategli i social.

L’ex conduttore della CNN Don Lemon è stato arrestato per accuse legate alle proteste in una chiesa del MinnesotaDon Lemon, ex conduttore della CNN, è stato arrestato giovedì sera. ‘accusa è che ... msn.com

Claudio Lippi in terapia intensiva? La videochiamata a Corona e gli ultimi problemi di salute, come sta lo storico conduttoreClaudio Lippi torna a farsi vedere in pubblico dopo mesi d'assenza. L'ex conduttore è apparso in una puntata di Falsissimo, il format ... msn.com

L'Ice resta a Minneapolis. Arrestato Don Lemon, ex anchor di Cnn: il giornalista fermato dopo aver documentato le proteste #ANSA - facebook.com facebook

Cresce ancora la tensione In Minnesota.Nelle ultime ore si appreso di un ex reporter della Cnn,Don Lemon,arrestato dagli agenti federali per aver preso parte a una manifestazione. L'arresto è avvenuto a Los Angeles,dove Lemon stava seguendo i Grammy A x.com