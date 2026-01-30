L’esercito israeliano accetta il bilancio dei morti del ministero della salute di Gaza

L’esercito israeliano ha confermato ufficialmente il bilancio delle vittime di Gaza, secondo i dati forniti dal ministero della Salute locale. Si parla di oltre 71.000 morti dall’inizio del conflitto, un numero che trova conferma anche da organizzazioni e esperti internazionali. La guerra continua a fare strage e il numero di vittime si aggrava di giorno in giorno.

L’esercito sta inoltre analizzando i dati per verificare quanti di loro siano combattenti e quanti civili, cosa che il ministero non specifica. Dall’inizio della guerra il 7 ottobre 2023 secondo il ministero di Gaza sono stati uccisi dalle truppe israeliane 71.667 palestinesi. Sono incluse solo le persone uccise direttamente dal fuoco militare israeliano, non quelle morte di fame o per malattie aggravate dalla guerra. I dati identificano oltre il 90 per cento dei corpi per nome e numero di identificazione, aggiungono il giornalisti di Haaretz Yaniv Kubovich e Nir Hasson. Fin dall’inizio della guerra, sono stati esaminati da molte organizzazioni internazionali, da governi, mezzi di comunicazione e ricercatori, che li hanno ampiamente ritenuti affidabili. 🔗 Leggi su Internazionale.it

L’esercito israeliano ha confermato la stima del ministero della Sanità di Gaza: sono circa 71mila i palestinesi morti nella guerra.

