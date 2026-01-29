L’esercito israeliano ha confermato la stima del ministero della Sanità di Gaza: sono circa 71mila i palestinesi morti nella guerra. La cifra, fornita dal governo di Hamas, non include i dispersi sepolti sotto le macerie. La guerra continua a fare danni pesanti, e il numero dei morti sale di giorno in giorno.

L’esercito israeliano ha accettato approssimativamente la stima del ministero della Sanità di Gaza, gestito da Hamas, secondo cui sono circa 71mila i palestinesi uccisi nella Striscia durante la guerra, cifra che esclude i residenti dispersi che potrebbero essere ancora sepolti sotto le macerie. Lo riporta Haaretz. L’Idf ha anche affermato che sta attualmente analizzando i dati sui morti per vedere quanti di loro siano combattenti e quanti civili. Finora Israele si era rifiutato di accettare il conteggio del ministero di Gaza, nonostante diversi esperti internazionali avessero accettato questi dati definendoli affidabili e anche conservativi rispetto al numero reale. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Gaza, l’esercito israeliano accetta il bilancio di oltre 71mila morti

Approfondimenti su Gaza Striscia

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Gaza Striscia

Argomenti discussi: Israele sta aumentando il territorio che occupa nella Striscia di Gaza; A Gaza l’esercito israeliano colpisce un mezzo del Comitato egiziano di soccorso: 5 i morti, tra cui 3 giornalisti; Gaza, l’Idf localizza i resti dell’ultimo ostaggio del 7 ottobre; Gaza, l'Idf ha trovato i resti dell'ultimo ostaggio israeliano.

Idf accettano bilancio di oltre 71.000 morti in guerra a GazaLe Forze di difesa israeliane hanno accettato il bilancio del ministero della Sanità della Striscia, gestito da Hamas ... ilsole24ore.com

Gaza, recuperata e rimpatriata in Israele la salma dell’ultimo ostaggio Ran GviliIl ritrovamento dell'ultimo ostaggio israeliano potrebbe essere il preludio alla riapertura del valico di Rafah, chiuso da maggio 2024 ... ilfattoquotidiano.it

#Gaza L'esercito israeliano IDF ha trovato e identificato i resti dell'ultimo dei 251 ostaggi, rapiti da Hamas. Si tratta di Ran Gvili, ucciso nel kibbutz Alumim. Il corpo del 24enne sergente maggiore era in un cimitero nella parte orientale di Gaza City. - facebook.com facebook

#Gaza L'esercito israeliano IDF ha trovato e identificato i resti dell'ultimo dei 251 ostaggi, rapiti da Hamas. Si tratta di Ran Gvili, ucciso nel kibbutz Alumim. Il corpo del 24enne sergente maggiore era in un cimitero nella parte orientale di Gaza City. x.com