Massacro in una scuola a Gaza l'esercito israeliano bombarda l'edificio durante un matrimonio | almeno 6 morti
L'Idf avrebbe ucciso almeno 6 persone in un bombardamento su una scuola di Gaza city adibita a rifugio per famiglie sfollate. Poco prima dell'attacco, alcune famiglie si erano riunite per celebrare un matrimonio. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Israele bombarda la Striscia di Gaza: almeno 90 morti
Leggi anche: Gaza, Israele: “Hamas ha ucciso un nostro soldato”. E bombarda: “Almeno 65 morti nella notte”. Trump: “Reazione giusta”
