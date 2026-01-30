Le tolgono 11 denti sani in 4 ore condannati due odontoiatri a Torino | Mi hanno reso la vita un inferno

Due odontoiatri di Torino sono stati condannati dopo aver estratto 11 denti sani a un paziente in sole quattro ore. L’uomo ha raccontato di essere stato sottoposto a un intervento che si è trasformato in un vero incubo, con le protesi non corrispondenti a quanto concordato. La vicenda ha sollevato polemiche sulla gestione delle cure e sulla professionalità di alcuni specialisti.

Le hanno estratto undici denti sani in quattro ore, sostituiti con delle protesi, ma non quelle concordate. Succede a Torino, dove ieri il tribunale ha condannato i due odontoiatri che hanno eseguito l’intervento rispettivamente a 3 mesi e 1 anno e 5 mesi di reclusione. Gli imputati dovranno anche versare alla vittima una provvisionale da 14.300 euro, a titolo di anticipo sull’ulteriore somma che sarà decisa dal giudice civile. Le accuse per i due dentisti. La pena più alta è stata inflitta al medico che visitò la donna, una paziente di 55 anni, e prescrisse l’intervento, facendole credere che se non si fosse sottoposta alla «bonifica dentaria totale» avrebbe perso tutti i denti.🔗 Leggi su Open.online

Due odontoiatri sono stati condannati a Torino dopo aver estratto 11 denti sani in sole quattro ore.

Una donna di 55 anni di Genova ha commentato con sollievo la sentenza arrivata mercoledì 28 gennaio, dopo aver subito l’estrazione di 11 denti sani da parte di due dentisti di Torino.

