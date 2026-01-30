Le Constellation brucia i miei amici sono morti 171 telefonate ai soccorsi nella strage di Capodanno – Audio

La strage di Capodanno al locale Le Constellation di Crans-Montana si fa sentire nelle telefonate di aiuto ascoltate in esclusiva. Le chiamate rivelano il panico e la paura dei presenti, con molte persone che urlano e chiedono aiuto mentre le fiamme divampano. Sono state oltre 170 le telefonate ai soccorsi, con amici che urlano: “Le Constellation brucia, i miei amici sono morti”. La tragedia lascia tutti senza parole, mentre le autorità cercano di fare luce su quanto accaduto.

(Adnkronos) – C'è tutta l'angoscia del dramma di Capodanno nel locale Le Constellation Crans-Montana nella registrazione delle telefonate ai soccorsi trasmesse dall'emittente francese Bfmtv. Ben 171 telefonate al 144, i soccorsi svizzeri, nell'arco di un'ora e mezza. Telefonate agli atti delle indagini. "Sono quasi morto al Constellation. Credo di essere bruciato. L'intero Constellation è bruciato",.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

La tragedia a Crans-Montana si fa strada tra le testimonianze delle telefonate di emergenza.

Alle 1:30 di notte, il centralino delle emergenze riceve la prima telefonata: un uomo chiama gridando che al Constellation sta bruciando tutto e che i suoi amici sono morti.

