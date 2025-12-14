Genoa-Inter | Ekuban pericoloso recupero di 5 minuti | Live 1-2| Scontri fuori dallo stadio

Nel match tra Genoa e Inter, Ekuban si rende pericoloso e il recupero si attesta a cinque minuti. La partita si svolge in un clima teso, con scontri tra tifoserie fuori dallo stadio di Marassi. I nerazzurri cercano di sfruttare il pareggio del Milan e la sconfitta del Napoli per consolidare la loro posizione in classifica.

I nerazzurri vogliono approfittare del pareggio del Milan e della sconfitta del Napoli. Scontro tra tifoserie fuori da Marassi. Xml2.corriere.it Genoa-Inter 1-2 | Bisseck segna e raddoppia Lautaro! Vitinha accorcia | OneFootball - Inter a Marassi è una partita fondamentale, in particolare per i nerazzurri che con una vittoria possono andare in vetta solitaria superando Milan e Napoli. onefootball.com

82' Genoa-Inter 1-2 Punizione di Gronbaek neutralizzata da Sommer - I rossoblù ci arrivano su di giri, forti di uno stato di forma davvero incoraggiante che li ha portati a risalire rapidamente la classifica e a raggiungere la ... primocanale.it

Serie A, Genoa-Inter 1-2: nerazzurri in vetta al campionato Alle 20.45 Bologna-Juventus Udinese-Napoli 1-0, Fiorentina-Verona 1-2: vacilla la panchina viola. Milan-Sassuolo 2-2; Atalanta-Cagliari 2-1 Tutti gli aggiornamenti su Rainews.it https://www.rainews.it - facebook.com facebook

Scontri al Ferraris prima di Genoa-Inter: le immagini dei clamorosi danni 1 camioncino, 1 motorino, 1 macchina e 7 cassonetti dati a fuoco @tancredipalmeri #GenoaInter #Sportitalia x.com