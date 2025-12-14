Genoa-Inter | Ekuban pericoloso recupero di 5 minuti | Live 1-2| Scontri fuori dallo stadio

Zazoom 14 dic 2025 |

Nel match tra Genoa e Inter, Ekuban si rende pericoloso e il recupero si attesta a cinque minuti. La partita si svolge in un clima teso, con scontri tra tifoserie fuori dallo stadio di Marassi. I nerazzurri cercano di sfruttare il pareggio del Milan e la sconfitta del Napoli per consolidare la loro posizione in classifica.

I nerazzurri vogliono approfittare del pareggio del Milan e della sconfitta del Napoli. Scontro tra tifoserie fuori da Marassi. Xml2.corriere.it

genoa inter ekuban pericolosoGenoa-Inter 1-2 | Bisseck segna e raddoppia Lautaro! Vitinha accorcia | OneFootball - Inter a Marassi è una partita fondamentale, in particolare per i nerazzurri che con una vittoria possono andare in vetta solitaria superando Milan e Napoli. onefootball.com

genoa inter ekuban pericoloso82' Genoa-Inter 1-2 Punizione di Gronbaek neutralizzata da Sommer - I rossoblù ci arrivano su di giri, forti di uno stato di forma davvero incoraggiante che li ha portati a risalire rapidamente la classifica e a raggiungere la ... primocanale.it