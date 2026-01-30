Lavoro turismo e infrastrutture Le priorità per la Toscana

Il 2026 si avvicina e con esso si presenta come un anno cruciale per la Toscana. La regione dovrà dimostrare di saper gestire al meglio le sue risorse, puntando su lavoro, turismo e infrastrutture. Sono questi i settori su cui si concentrano gli sforzi, perché rappresentano le chiavi per affrontare le sfide future. La Toscana si prepara a mostrare quanto vale, in un palcoscenico internazionale che richiede capacità e pianificazione.

IL 2026 sarà un anno di straordinaria visibilità e prova per la Toscana, un momento in cui i nostri punti di forza e le nostre capacità di programmazione saranno messi alla prova su scala globale. Sono tante le sfide che ci attendono. Partiamo dall’economia. La sfida principale è accompagnare le circa 400mila micro e piccole e medie imprese del nostro tessuto produttivo, il vero cuore pulsante dell’economia regionale, in un percorso sostenibile e innovativo. Dobbiamo garantire che il distretto del cuoio, il tessile-moda, la gioielleria di Arezzo, l’agroalimentare di eccellenza e la meccatronica di precisione non subiscano la transizione, ma ne siano protagonisti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Le priorità della Cisl nel 2026 sono l’emergenza abitativa, la sicurezza sul lavoro, le infrastrutture e la coesione sociale.

