Legacoop fissa la priorità Patto per le infrastrutture

Paolo Lucchi, presidente di Legacoop Romagna, in che modo state al fianco delle cooperative? “Prima di tutto nel rispetto delle cooperative e poi facendole rapportare al meglio con il territorio. In Romagna i nostri soci sono 320mila, praticamente una persona su quattro tra quelle che incontriamo per strada”. Numeri che vi rendono fieri. “Certo, con la nostra filiera ci prendiamo carico di gran parte dei servizi dei romagnoli. Parlo del comparto alimentare, quello ospedaliero, della pulizia e dell’infanzia”. Con il 2025 agli sgoccioli, che bilancio fa di quest’anno? “Il 2025 conferma un andamento iniziato 12 mesi fa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Legacoop fissa la priorità “Patto per le infrastrutture”

