Lavori sulla rete idrica | mancanza d' acqua a Bientina

Pisatoday.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Acque comunica che per lavori sulla rete nel comune di Bientina, martedì 2 dicembre, dalle ore 8.30 alle 16, sarà necessario sospendere l’erogazione idrica nelle vie Alpi, del Cimitero Vecchio, della Valdinievole, Rodari, Valdinievole Nord. Al ripristino del servizio si verificheranno temporanei. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

