Lavori sulla rete idrica | mancanza d' acqua a Bientina
Acque comunica che per lavori sulla rete nel comune di Bientina, martedì 2 dicembre, dalle ore 8.30 alle 16, sarà necessario sospendere l’erogazione idrica nelle vie Alpi, del Cimitero Vecchio, della Valdinievole, Rodari, Valdinievole Nord. Al ripristino del servizio si verificheranno temporanei. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
Altre letture consigliate
Martedì 2 dicembre lavori di manutenzione della rete idrica in Banchi di Sopra e zone limitrofe con possibili abbassamenti di pressione o temporanee mancanze d’acqua - facebook.com Vai su Facebook
Lavori sulla rete idrica di via Brunetto Latini e limitrofe a #Firenze il 3 dicembre publiacqua.it/0312-lavori-su… #acqua #acquedotto #LavoriPubblici Vai su X
Lavori alla rete idrica a ponente, Ireti: "Utilizzare l'acqua solo per motivi di prima necessità" - Ireti raccomanda pertanto, anche dove nelle zone indicate non si verifichi alcuna interruzione di fornitura, di utilizzare l'acqua solo per motivi di prima necessità per l'intera giornata di mercoledì ... Segnala genovatoday.it
Castellina in Chianti, lavori di manutenzione sulla rete idrica - I lavori di AdF sulla rete idrica mercoledì 26 novembre dalle 9 alle 16 in via 4 Novembre a Castellina in Chianti ... sienafree.it scrive
Rubinetti a secco nel ponente di Genova: ecco dove. Domani tocca al levante - In caso di condizioni meteo avverse o per causa di forza maggiore le lavorazioni potranno essere posticipate alla giornata successiva con medesimo orario. Riporta primocanale.it