Laureando iscritto al percorso abilitante da 60 CFU potrà inserirsi con riserva nelle GPS? Pillole di Question Time

Durante il question time su OrizzonteScuola TV, si è parlato di un tema caldo per molti laureandi. Se un futuro insegnante ha conseguito un percorso abilitante da 60 CFU, può inserirsi con riserva nelle GPS? La domanda rimane aperta e ancora in discussione tra esperti e addetti ai lavori.

