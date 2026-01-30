Laureando iscritto al percorso abilitante da 60 CFU potrà inserirsi con riserva nelle GPS? Pillole di Question Time
Durante il question time su OrizzonteScuola TV, si è parlato di un tema caldo per molti laureandi. Se un futuro insegnante ha conseguito un percorso abilitante da 60 CFU, può inserirsi con riserva nelle GPS? La domanda rimane aperta e ancora in discussione tra esperti e addetti ai lavori.
Nel question time del 27 gennaio 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Giallanza e con ospite Giuseppe Semeraro, esperto in normativa scolastica, è stata discussa una questione rilevante legata all’inserimento nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze. In particolare, l’attenzione si è concentrata sulla possibilità, per i laureandi che conseguiranno il titolo a marzo, di accedere alla prima fascia delle GPS mentre completano il percorso abilitante. L'articolo .🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
