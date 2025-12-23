Concorso al Comune di Pozzuoli | 20 assunzioni previste

23 dic 2025

Il Comune di Pozzuoli ha indetto un concorso pubblico per esami per l’assunzione a tempo pieno e determinato (12 mesi) di 20 unità di personale, nell’ambito dei progetti finanziati dal Fondo Povertà – QSFP 2023.  Profili richiesti: 1 Funzionario Amministrativo Contabile 1 Funzionario Esperto in. 🔗 Leggi su Napolitoday.itImmagine generica

