Concorso al Comune di Pozzuoli | 20 assunzioni previste

Il Comune di Pozzuoli ha indetto un concorso pubblico per esami per l’assunzione a tempo pieno e determinato (12 mesi) di 20 unità di personale, nell’ambito dei progetti finanziati dal Fondo Povertà – QSFP 2023. Profili richiesti: 1 Funzionario Amministrativo Contabile 1 Funzionario Esperto in. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Leggi anche: Assunzioni nella polizia locale, Comune di Verona apre il concorso per la formazione dell'elenco

Leggi anche: Concorso Comune Napoli 2026, in arrivo 139 nuove assunzioni: le figure richieste

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Concorso ASST Franciacorta Infermieri 2026: 60 posti a tempo indeterminato; Pozzuoli, torna il RocCocò Fest: al Rione Terra arte, tradizione e il dolce simbolo del Natale napoletano -; Concorso Banca Italia Esperti e Assistenti 2026: 160 posti per laureati e diplomati; Vincenzo Pepe morto a 16 anni nell'incidente a Pozzuoli, domani i funerali: lutto cittadino a Quarto.

COMUNICATO STAMPA Il Comune di Merate ha indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 posto di operaio specializzato (ex cat. B)- Area degli operatori esperti da assegnare al Servizio 4 – Lavori pu - facebook.com facebook