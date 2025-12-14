Vincitori o idonei La grande attesa di chi ha superato il concorso al comune di Roma
L’attesa cresce tra gli aspiranti vincitori e idonei del recente concorso al Comune di Roma. Dopo aver superato le prove, ora si concentrano sulla pubblicazione delle graduatorie ufficiali, momento cruciale per il loro futuro professionale. La competizione si fa più intensa, mentre si avvicina il momento di conoscere i risultati definitivi.
Il dado è tratto. Per gli idonei all’ultimo concorso al comune di Roma cresce l’attesa per la pubblicazione delle graduatorie. Quelle che diranno chi sono i vincitori nei vari profili messi a bando.Concorso al comune di RomaQuegli 808 posti complessivi tra istruttori, funzionari, tecnici ed. Romatoday.it
Maxi concorsi attesi entro Dicembre 2025: rischio taglia idonei se slittano al 2026, la paura dei candidati - I maxi concorsi attesi entro il 31 Dicembre 2025 potrebbero slittare al 2026, subendo gli effetti della norma "taglia idonei". ticonsiglio.com
Buonasera molti su A030 del concorso pnrr1 idonei ma non vincitori, non visualizziamo ancora la posizione in graduatoria nonostante è stato annunciato che adesso sono visibili per tutti le posizioni relative. Qualcuno ha maggiori informazioni? Grazie. - facebook.com facebook
Sanità, gli idonei dei concorsi pubblici: Assumeteci, contro il Covid c'è bisogno di noi