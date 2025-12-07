Mosca | Russia non più definita da Usa minaccia diretta passo positivo Droni missili e blackout in Ucraina

(Adnkronos) – Mosca parla di "passo positivo" con la nuova Strategia per la sicurezza nazionale Usa affermando che abbandona l'"approccio" delle precedenti Amministrazioni e la descrizione della Russia come "minaccia diretta". "Lo consideriamo un passo positivo", ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, in dichiarazioni all'agenzia russa Tass. Il Cremlino, ha aggiunto, sta studiando . Potrebbe interessarti:. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

