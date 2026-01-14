Pesca obbligo di sistema video a bordo dei pescherecci | previsto un periodo di transizione

Dal 10 gennaio è in vigore l'obbligo per tutti i pescherecci di dotarsi di sistemi di gestione video a bordo, inclusi quelli precedentemente esclusi dai regolamenti comunitari. È previsto un periodo di transizione per consentire l'adeguamento alle nuove norme. Questa misura mira a migliorare la trasparenza e il rispetto delle normative nel settore della pesca.

Dal 10 gennaio è ufficialmente entrato in vigore l'obbligo per tutte le unità di pesca, comprese quelle precedentemente escluse dai regolamenti comunitari, di dotarsi di un sistema di gestione video

Dal 10 gennaio è scattato formalmente l'obbligo per tutte le unità di pesca, comprese quelle precedentemente escluse dai regolamenti comunitari, di dotarsi di un sistema di gestione video (VMS – Video Management System)

La nuova disciplina introduce l’obbligo del VMS – Video Management System, un sistema di gestione video che consente di monitorare le attività di pesca e l’utilizzo delle risorse ittiche facebook

