Sgombero dei migranti dal Porto vecchio | oltre 100 verranno trasferiti

Nella zona del Porto Vecchio di Trieste, oltre 100 migranti saranno trasferiti nell'ambito di un'operazione di sgombero. L’intervento si svolge senza criticità e permette di gestire i richiedenti asilo ospitati temporaneamente in edifici abbandonati. Il Comune ha in programma interventi di riqualificazione dell’area, finalizzati a restituire alla città uno spazio più sicuro e dignitoso.

“L’operazione sta procedendo senza criticità e sta consentendo di prendere in carico i richiedenti asilo che avevano trovato temporanea dimora negli edifici fatiscenti ubicati nel Porto vecchio di Trieste, ove il Comune ha in programma l’apertura dei cantieri per la riqualificazione della zona”.🔗 Leggi su Triesteprima.it

