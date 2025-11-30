La ' fabbrica del falso' in un appartamento del centro storico | blitz della polizia

Una vera e propria ‘fabbrica del falso’ è stata scoperta dalla Polizia di Stato nel centro storico genovese. Tutto è iniziato martedì scorso, ma riavvolgiamo il nastro. L'appartamento trasformato in ‘fabbrica del falso’Quel giorno, durante un controllo in ambito ferroviario presso la stazione di. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

