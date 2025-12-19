Qui resteremo | fotografie da Gaza e Cisgiordania in mostra al museo Ribezzo

Il Museo Ribezzo apre le sue porte a uno sguardo intenso e toccante su Gaza e Cisgiordania con la mostra fotografica “Qui resteremo”. Un’occasione per approfondire, riflettere e condividere le storie di un’area al centro di attenzione globale, attraverso immagini che parlano di resilienza, speranza e quotidianità. Appuntamento sabato 20 dicembre alle 17:30 in piazza Duomo, per un momento di confronto e consapevolezza.

© Brindisireport.it - “Qui resteremo”: fotografie da Gaza e Cisgiordania in mostra al museo Ribezzo Sabato 20 dicembre, ore 17:30, al Museo Ribezzo, in piazza Duomo, un momento d’approfondimento e riflessione attinente la mostra fotografica “qui resteremo”. Fotografie da Gaza e Cisgiordania 20232025”, in esposizione al Ribezzo dal 7 al 27 dicembre.Se ne parlerà insieme a Giancarlo Albori e. 🔗 Leggi su Brindisireport.it Leggi anche: “Conversazioni sul Mito”: due incontri al museo Ribezzo Leggi anche: Al Museo Ribezzo va in scena "La seconda attesa di Euridice" La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Momento di approfondimento e riflessione mostra fotografica “qui resteremo”. Fotografie da Gaza e Cisgiordania. Domenica 7 dicembre si inaugura al Museo Ribezzo la mostra “qui resteremo”, fotografie da Gaza e Cisgiordania - Da domenica 7 e fino al 27 dicembre, nella sala espositiva del Museo Ribezzo di Brindisi, Piazza Duomo 7, sarà fruibile la mostra fotografica “qui resteremo”. brundisium.net Custodire la speranza: che Natale sarà a Gaza e in Cisgiordania - Quale Natale per le popolazioni già stremate, soprattutto bambini e comunità vulnerabili? msn.com Gaza, Tajani: Italiani feriti da coloni in Cisgiordania. Netanyahu a Herzog: Grazia - Tre italiani, sono rimasti feriti oggi in un attacco condotto da coloni israeliani nella comunità di Ein al- tg24.sky.it Domenica 7 dicembre si inaugura al Museo Ribezzo la mostra “qui resteremo”, fotografie da Gaza e Cisgiordania Da domenica 7 e fino al 27 dicembre, nella sala espositiva del Museo Ribezzo di Brindisi, Piazza Duomo 7, sarà fruibile la mostra fotografica “qu - facebook.com facebook

