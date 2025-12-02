Atomi e polemiche di Luca De Paolis al Teatro IF
Atomi e Polemiche è lo spettacolo di Stand Up Comedy di Luca De Paolis, ricercatore in Fisica Nucleare e comico da oltre cinque anni. Gli atomi sono i mattoni di base della materia, immutabili nel tempo, proprio come le polemiche che animano il nostro Paese.Tra stipendi da fame nelle categorie. 🔗 Leggi su Romatoday.it
