L’anomalia Vannacci inguaia Salvini

Roberto Vannacci si trova nel mirino di alcuni esponenti della Lega, tra cui Attilio Fontana. Il governatore della Lombardia ha detto che il generale in pensione, ora europarlamentare e vicesegretario del partito, rappresenta un’“anomalia” e dovrebbe lasciare. La polemica si accende all’interno del partito, con altri come Zaia e Centinaio che condividono questa posizione. La questione rischia di creare ulteriori tensioni tra i militanti leghisti.

Roberto Vannacci è «un’anomalia» dentro la Lega, dice Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia, convinto come altri – Luca Zaia, Gian Marco Centinaio – che il generale in pensione, europarlamentare nonché vicesegretario leghista debba essere accompagnato alla porta. Lo pensano in diversi, lo pensano in tanti, lo pensano persino in troppi; lo pensa, tra gli altri, Roberto Marcato, già potente assessore di Luca Zaia e oggi consigliere regionale in Veneto, che ricorda che c’è chi è stato cacciato dalla Lega per molto meno. Attilio Fontana e Luca Zaia (Imagoeconomica). Salvini ora non sa che pesci pigliare. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - L’«anomalia» Vannacci inguaia Salvini Approfondimenti su Vannacci Salvini Fontana contro Vannacci: «Un’anomalia». Salvini tenta un’ultima mediazione La polemica tra Fontana e Vannacci si intensifica. Lega, l’affondo di Fontana: Roberto Vannacci è un’anomalia nel partito. Espulsione? Deciderà Salvini Attilio Fontana non le manda a dire. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. SALVINI stima VANNACCI #podcast #salvini #vannacci Ultime notizie su Vannacci Salvini L’anomalia che divide la Lega: perché il caso Vannacci è molto più di una faida internaTra simboli depositati, circoli paralleli e pressing dei governatori del Nord, il Carroccio si ritrova a un bivio. Salvini minimizza e prepara l’incontro, mentre Vannacci rilancia: Le anomalie miglio ... lasicilia.it La Lega del nord in pressing sul leader contro la 'anomalia Vannacci'Serve un chiarimento su Roberto Vannacci. Poi, deciderà Matteo Salvini. La Lega del nord esce allo scoperto e preme sul leader perché arrivi al dunque. Lo fa con i toni morbidi ma netti di Attilio Fon ... ansa.it Le frizioni nella Lega sul ruolo del vicesegretario Vannacci, che ha depositato un nuovo simbolo con il nome "Futuro Nazionale". Per il governatore Fontana "è un'anomalia" - facebook.com facebook Attilio Fontana: “Roberto #Vannacci Il mio primo pensiero è che è una anomalia. È un anomalo all’interno del nostro movimento. Creare circoli, fare le manifestazioni al di fuori del partito, presentare e depositare un nuovo logo, fare un nuovo sito è un’anomal x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.