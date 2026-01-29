La polemica tra Fontana e Vannacci si intensifica. Fontana definisce l’atteggiamento di Vannacci un’anomalia. La discussione si accende nel cuore della politica italiana, con molti che si chiedono come si evolverà questa tensione tra le figure di spicco del Nord. Salvini tenta un’ultima mediazione, ma la situazione resta calda e difficile da risolvere.

Un’anomalia. La «vecchia guardia» del Nord, legata ai temi dell’autonomia e del federalismo, alza la voce e fa sentire tutta la sua insofferenza per Roberto Vannacci, ormai a un passo dalla scissione. Ieri è stato il turno del governatore della Lombardia Attillo Fontana, mai tenero con il generale (“col cavolo che ci facciamo vannaccizzare”, disse lo scorso settembre). «Il mio primo pensiero è che Vannacci è una anomalia all’interno del nostro movimento» ha scandito Fontana a margine della presentazione del Salone del mobile. «Se all’interno di un partito ci sono delle impostazioni diverse, possono essere motivo di arricchimento - ha aggiunto -. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Fontana contro Vannacci: «Un’anomalia». Salvini tenta un’ultima mediazione

Approfondimenti su Fontana Vannacci

Attilio Fontana non le manda a dire.

Il generale Vannacci, con il suo movimento “Futuro Nazionale”, ha annunciato di voler raggiungere il 20% alle prossime elezioni.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Fontana Vannacci

Argomenti discussi: Vannacci e il bivacco di CasaPound alla Camera (su invito Lega); Il partito di Vannacci: Futuro Nazionale, il generale sarà segretario. Il lancio sui social: Italia, stiamo arrivando; Vannacci a un passo da un nuovo partito? Intanto deposita il simbolo Futuro nazionale; Lega attriti e frizioni: la distanza tra Salvini, Vannacci e i nordisti. Quali scenari.

Fontana contro Vannacci ma per Salvini può restare: ci chiariremoRoma, 29 gen. (askanews) – Roberto Vannacci è un problema per i giornalisti non ... msn.com

La Lega del nord in pressing sul leader contro la 'anomalia Vannacci'Serve un chiarimento su Roberto Vannacci. Poi, deciderà Matteo Salvini. La Lega del nord esce allo scoperto e preme sul leader perché arrivi al dunque. Lo fa con i toni morbidi ma netti di Attilio Fon ... ansa.it

Le frizioni nella Lega sul ruolo del vicesegretario Vannacci, che ha depositato un nuovo simbolo con il nome "Futuro Nazionale". Per il governatore Fontana "è un'anomalia" - facebook.com facebook

Lega: A.Fontana, Vannacci C'è qualcosa di anomalo. #lega #Vannacci #Fontana #lapresse Mi sono fatto l'idea che c'è qualcosa di un po' anomalo perché, che ci siano idee diverse dentro lo stesso partito è normale e può essere motivo di crescita, ma quand x.com