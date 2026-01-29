Fontana contro Vannacci | Un’anomalia Salvini tenta un’ultima mediazione

La polemica tra Fontana e Vannacci si intensifica. Fontana definisce l’atteggiamento di Vannacci un’anomalia. La discussione si accende nel cuore della politica italiana, con molti che si chiedono come si evolverà questa tensione tra le figure di spicco del Nord. Salvini tenta un’ultima mediazione, ma la situazione resta calda e difficile da risolvere.

Un’anomalia. La «vecchia guardia» del Nord, legata ai temi dell’autonomia e del federalismo, alza la voce e fa sentire tutta la sua insofferenza per Roberto Vannacci, ormai a un passo dalla scissione. Ieri è stato il turno del governatore della Lombardia Attillo Fontana, mai tenero con il generale (“col cavolo che ci facciamo vannaccizzare”, disse lo scorso settembre). «Il mio primo pensiero è che Vannacci è una anomalia all’interno del nostro movimento» ha scandito Fontana a margine della presentazione del Salone del mobile. «Se all’interno di un partito ci sono delle impostazioni diverse, possono essere motivo di arricchimento - ha aggiunto -. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

