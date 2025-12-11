Il Parco Adda Nord tra i vincitori del Forest association contest

Il Parco Adda Nord si distingue tra i vincitori del Forest association contest, un'iniziativa promossa dal Forest Stewardship Council Italia e Regione Lombardia nell’ambito del progetto europeo Life ClimatePositive. Questo riconoscimento sottolinea l’impegno del parco nella gestione sostenibile delle risorse forestali e nella promozione della tutela ambientale.

