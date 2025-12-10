Il futuro dell' aeroporto dopo il salvataggio | Per crescere davvero serve una partnership forte con una grande low cost
Dopo il salvataggio dell'aeroporto Giuseppe Verdi, grazie a un importante intervento finanziario, si apre una nuova fase di sviluppo. Per assicurare una crescita sostenibile e duratura, sarà fondamentale instaurare una partnership strategica con una grande compagnia low cost, elemento chiave per il rilancio e la valorizzazione dello scalo.
Dopo il salvataggio dell'aeroporto Giuseppe Verdi, grazie ai circa 10 milioni di euro degli industriali parmensi ( e di un imprenditore reggiano) ora inizia la partita più importante. Portare a Parma i voli commerciali, che colleghino la città a destinazioni in Italia e in Europa. Si, ma come. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
*Aeroporto, Salerno perde anche Malpensa: futuro incerto* ? EasyJet lascia lo scalo: il futuro dello scalo salernitano torna in bilico Leggi l'articolo completo sul nostro sito! #LiraTv #EseiProtagonista #anche #aeroporto #salerno #malpensa #milano #sca Vai su Facebook
. @OzzyOsbourne: Birmingham dice no al cambio del nome dell’Aeroporto. Ecco perché La motivazione risiede nello sviluppo futuro del Birmingham Airport, che sta crescendo significativamente #OzzyOsbourne Vai su X
