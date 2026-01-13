Ladispoli avanti tutta con i cantieri | strade e marciapiedi rifatti entro il 2027

Ladispoli avvia una nuova fase di riqualificazione della viabilità, con lavori su strade e marciapiedi previsti entro il 2027. Dopo il completamento delle opere nell’area di Monteroni, il progetto prosegue per migliorare la sicurezza e la qualità della mobilità urbana. L’intervento mira a interventi strutturali sostenibili, coinvolgendo la comunità e consolidando l’impegno dell’amministrazione per un’ambiente urbano più funzionale.

Ladispoli, 13 gennaio 2026 – Dopo la conclusione delle operazioni nell'area di Monteroni, il piano di riqualificazione della viabilità cittadina entra in una nuova fase. I cantieri si sposteranno progressivamente su altre arterie del territorio con l'obiettivo di rinnovare il manto stradale e migliorare sicurezza e decoro urbano in zone rimaste a lungo prive di interventi strutturali. Parallelamente prenderà il via anche il programma di rifacimento dei marciapiedi nella zona centrale della città, con particolare attenzione alle traverse di viale Italia. Un intervento pensato per aumentare la vivibilità urbana e garantire maggiore sicurezza ai pedoni.

