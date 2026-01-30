Questa mattina si sono riuniti gli imprenditori pronti a comprare le Terme di Montecatini. L’offerta irrevocabile arriva da un gruppo di soci che si sono fatti avanti insieme a Claudio Cardini. Sono figure note nel settore del lusso e del turismo, pronti a investire su uno dei simboli della città. La loro presenza cambia gli equilibri e fa pensare a un nuovo futuro per le Terme.

Montecatini Terme, 30 gennaio 2026 – Chi sono i soci che, insieme all’imprenditore Claudio Cardini, hanno presentato l’offerta irrevocabile di acquisto per alcuni immobili delle Terme? Sull’imprenditore di origine pratese, che in oltre quarant’anni di attività ha portato Human Company, azienda che non partecipa a questa procedura, a diventare un gigante del turismo all’aperto a livello internazionale è già stato scritto molto. Terme di Montecatini, il progetto di Cardini. Una rinascita da 100 milioni. Idee e piani del figlio di Adone Questa realtà, nata da un campeggio a Figline Valdarno, è oggi un gruppo leader a livello internazionale anche nel settore delle dimore di lusso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’acquisto delle Terme e gli imprenditori del lusso. Ecco chi sono i soci di Apt

Approfondimenti su Montecatini Terme

L'inchiesta sulla famiglia Amato-Pagano ha svelato i diversi ruoli svolti da alcuni imprenditori e incensurati nel supporto alle attività del clan.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Montecatini Terme

Argomenti discussi: Terme di Montecatini. Spunta gruppo fiorentino per l’acquisto e il rilancio; La società delle terme acquista due alberghi e lancia la formula del medical hotel. In arrivo anche nuovi ambulatori e si pensa al centro per la terapia del dolore; Levico si prepara a diventare città della Salute: le Terme acquisiscono Villa Regina e Salus per il primo Medical Hotel italiano; Montecatini: offerta di un imprenditore per l’acquisto delle Terme. L’annuncio di Giani.

L’acquisto delle Terme e gli imprenditori del lusso. Ecco chi sono i soci di AptNella srl aperta ad hoc per l’operazione, maggioranza alla Gate di Cardini con presidente Tambascia. 40% a Petrone, titolare del Calzaturificio Semilla ... msn.com

Terme, Confcommercio: Possibile acquisto passaggio strategico per nuova fase diConfcommercio conclude ricordando come Il rilancio delle Terme passi da investimenti concreti, progettualità e tempi certi. Se queste condizioni saranno rispettate, Montecatini potrà trasformare ... valdinievoleoggi.it

#Calcio #SecondaCategoria #2aCategoria #GironeH #Mercato #CalcioMercato #Suio #SuioTerme #Portiere #Innesto #Acquisto #Ritorno 2a Categoria, Calciomercato: nuovo volto tra i pali del Suio Terme - facebook.com facebook

Svolta alle Terme di Montecatini: offerta d’acquisto dell’imprenditore pratese Claudio Cardini x.com