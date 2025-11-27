L' impero del food riminese | chi sono gli imprenditori alla guida della ristorazione in città
Affacciata sull’Adriatico e cuore della Riviera Romagnola, a Rimini la vera sfida per i ristoratori è quella di riuscire a mantenere i clienti anche quando l’estate si dissolve nelle prime nebbie autunnali. Per farcela serve una clientela locale affezionata, un’offerta di qualità e voglia di. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
L'impero del food riminese: chi sono gli imprenditori alla guida della ristorazione in città - Mentre centinaia di alberghi chiudono e il centro si svuota dei suoi negozi, il settore della ristorazione continua a fiorire. Secondo riminitoday.it