la yuasa battery deve fare bottino pieno

La partita di domani alle 18 tra Yuasa Battery Grottazzolina e Monza potrebbe essere decisiva per la squadra di casa. La formazione locale, già in difficoltà, si gioca le ultime chance di salvezza contro una Monza forte e abituata a vincere in Superlega. I padroni di casa sanno che devono mettere in campo il massimo, senza errori, per sperare in un risultato positivo.

Speranze di salvezza ridotte al lumicino per la Yuasa Battery Grottazzolina che domani alle ore 18 riceve la visita di Monza, squadra solida e strutturata ma soprattutto abituata ad essere protagonista in Superlega. Per la Yuasa un’altra sfida cruciale con i ragazzi di coach Massimiliano Ortenzi che continuano a preparare ogni partita con serietà e orgoglio, pur nelle difficoltà, consapevole che ogni singolo set giocato in SuperLega è un privilegio conquistato sul campo. Vero Volley che arriva con l’obiettivo di fare punti in ottica playoff, forte di un roster di livello. La Yuasa in casa deve ancora conquistare un successo da tre punti e quella di domani è la penultima in casa della stagione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

VOLLEY - SERIE A1 MASCHILE Sir Susa Scai Perugia e Rana Verona continuano la loro corsa per la vetta della classifica vincendo i rispettivi incontri. In coda alla classifica Yuasa Battery Grottazzolina perde il match casalingo e vede sempre più vicino lo sp - facebook.com facebook