La Yuasa Battery deve fare più punti possibile

Oggi alle 18 a Piacenza si sfidano Yuasa Battery Grottazzolina e la quinta squadra del campionato. L’incontro rappresenta un’occasione importante per la squadra di Grottazzolina di ottenere punti utili in vista della classifica. Una partita che richiede concentrazione e determinazione, con l’obiettivo di migliorare il rendimento e consolidare la posizione in campionato.

Oggi alle 18 a Piacenza è di scena la Yuasa Battery Grottazzolina contro la quinta forza del campionato. Un match che arriva al termine di una settimana nella quale oltre al derby perso con la Lube è arrivata anche la vittoria di Cisterna ad allargare il divario con quella penultima posizione che vuol dire permanenza in Superlega. Percorso che si complica ulteriormente per una Yuasa che ha vissuto una stagione travagliata a livello di assenze ed infortuni, portando a casa al momento un solo successo al tie break. Questa l'analisi pre partita di coach Massimiliano Ortenzi. "Emotivamente sono momenti difficili cui non siamo abituati e ai quali è difficile abituarsi.

Yuasa Battery, si complica la rincorsa salvezza - La vittoria di Cisterna ha portato a sei punti il distacco di Grottazzolina. msn.com

"La Yuasa deve fare qualcosa di più e meglio" - Coach Ortenzi dopo il ko contro Trento: "Gli sprazzi li abbiamo ma non sono sufficienti per vincere, serve maggiore continuità" Il ritmo al servizio dei campioni d’Italia di Trento ha scavato il solco ... ilrestodelcarlino.it

APERTA LA VENDITA DEI BIGLIETTI PER IL MATCH DI DOMENICA CONTRO GROTTAZZOLINA 18/01/2026 PalabancaSport Yuasa Battery Grottazzolina 18.00

