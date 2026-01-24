Domani alle 18 al PalaSavelli, la Yuasa Battery affronta una partita cruciale. Dopo le recenti sfide, è importante per la squadra tornare alla vittoria e consolidare la posizione in classifica. L’appuntamento rappresenta un momento chiave per il proseguimento della stagione e richiede il massimo impegno da parte di tutto il team.

Alle 18 di domani al PalaSavelli è di scena la Yuasa Battery in un appuntamento che, mai come in questo caso, è da definirsi decisivo. Arriva Padova per una gara da non sbagliare, una delle ultime possibilità di alimentare quel sogno legato alla salvezza, alla luce anche di una classifica che parla chiaro. Caricare di "ultima spiaggia" la gara significa però sovraccaricare di tensioni inutili la squadra che deve, nei limiti del possibile, giocarsela a braccio sciolto e con la mente sgombra come fatto nel secondo e terzo set di Piacenza dove ha dimostrato che, in quelle condizioni, sa alzare il livello del proprio gioco anche al netto di assenze importanti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La Yuasa Battery deve tornare a vincere

"La Yuasa Battery deve fare più punti possibile"Oggi alle 18 a Piacenza si sfidano Yuasa Battery Grottazzolina e la quinta squadra del campionato.

Leggi anche: "La Yuasa Battery deve invertire la rotta"

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: La Yuasa Battery deve fare più punti possibile; La Yuasa Battery deve tornare a vincere; La Gas Sales è un rullo, Yuasa al tappeto; Yuasa Battery Grottazzolina - Cucine Lube Civitanova in Diretta Streaming | DAZN IT.

La Yuasa Battery deve tornare a vincereTroppo importante battere Padova per avvicinarsi al treno salvezza, per i ragazzi di Ortenzi ci sarà la spinta del pubblico del PalaSavelli ... ilrestodelcarlino.it

Yuasa, Magalini: «A Piacenza reazione positiva nel secondo e terzo set»Yuasa Battery sconfitta a Piacenza al cospetto di una Gas Sales che ha dovuto spingere tanto sull’acceleratore nel secondo e terzo parziale. Yuasa che ha avuto difficoltà a trovare il proprio ritmo in ... cronachefermane.it

Pallavolo SL - Gas Sales Bluenergy Piacenza vs Yuasa Battery Grottazzolina (foto di Valentina Breda) x.com

Serie B maschile - Yuasa Battery, metà stagione tra luci e ombre: "Ora servono punti pesanti" - facebook.com facebook