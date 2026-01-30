Il sistema produttivo lombardo mostra segnali di resistenza, nonostante le tensioni internazionali e i dazi imposti dagli Stati Uniti. Le aziende della regione continuano a lavorare, cercando di affrontare le difficoltà senza fermarsi. La situazione resta tesa, ma finora nessuna grande crisi si è manifestata.

Il sistema produttivo lombardo sta resistendo all’impatto dei dazi Usa e di altri scossoni dovuti alla situazione geopolitica. Il 2026 si apre con grossi punti interrogativi legati anche agli scenari esteri e agli strumenti europei per il sostegno alle imprese calati sul territorio che dovranno essere rinnovati. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La vocedei sindacati

Approfondimenti su Vocedei Sindacati

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Topic: la voce dei territori

Ultime notizie su Vocedei Sindacati

Argomenti discussi: Del Vecchio entra nel gruppo QN: Progetto industriale di lungo periodo. Cdr e sindacati chiedono garanzie; Scuole accorpate? Dobbiamo adeguarci; Crisi industriali in Toscana, vertice in Regione: sotto la lente automotive, moda e acciaio; Fenice, imbarazzo tra i sindacati per le parole di Venezi: Così non si trova la soluzione.

Scuole accorpate? Dobbiamo adeguarciI dirigenti degli istituti coinvolti preferiscono non commentare: Sono decisioni dei nostri superiori. Ma i sindacati non ci stanno ... msn.com

Perché il futuro del sindacato è la CislA fronte del concreto dibattito che caratterizza il sindacato italiano in questa precisa fase storica e politica, posso dire tranquillamente che c’è una grande opportunità per dimostrare, oggi, che ... huffingtonpost.it

VESTAS, SINDACATI: GRAVI IRREGOLARITÀ NELL'ESAME CONGIUNTO SENZA LA RSU Riceviamo e pubblichiamo una nota delle Segreterie provinciali Taranto e Rsu Fiom – Uilm sulla vertenza Vestas Italia. Le organizzazioni sindacali Fiom e Uilm di Tar - facebook.com facebook