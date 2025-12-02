Tempo di lettura: 2 minuti Le Organizzazioni Sindacali FIT CISL e UGL Igiene Ambientale di Avellino condannano con la massima fermezza il grave episodio di furto e atti vandalici riscontrato nella mattinata di oggi, Martedì 2 Dicembre, all’interno dell’impianto di Irpiniambiente situato ad Ariano Irpino. I responsabili si sono introdotti con la forza nell’area, divelto gli armadietti del personale e asportato indumenti da lavoro, scarpe antinfortunistiche e altri effetti personali di proprietà dei dipendenti. Le OO.SS. sottolineano come questo atto non sia solo un reato contro la proprietà, ma rappresenti un grave e inaccettabile attacco al decoro, alla dignità e alla sicurezza dei lavoratori, i quali vengono privati di strumenti essenziali per lo svolgimento quotidiano delle loro mansioni, anche a danno della stessa Irpiniambiente Nunzio Marotta Segretario Provinciale UGL Ig. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Furto all’impianto Irpiniambiente: la denuncia dei sindacati