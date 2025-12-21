sciopero generale per la flotilla sindacati multati

Si fa presto a dire sciopero. E soprattutto il venerdì, diventato ormai lo spauracchio di chiunque si debba spostare o abbia semplicemente un impegno. Ma stavolta, a bacchettare la mobilitazione generale indetta lo scorso 3 ottobre da una sfilza di sigle sindacali ci ha pensato nientemeno che la Commissione di Garanzia sugli scioperi. Il Garante ha valutato "negativamente quello sciopero generale effettuato senza preavviso" dalla "Cgil" di Landini e anche da "Usb, Cub, Sgb, Cobas, Cib Unicobas e Cobas Sardegna", protesta proclamata all’indomani del blocco in mare della Flotilla che puntava verso Gaza. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

