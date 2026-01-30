La tua crema è pericolosa | la sgridata epica di Iginio Massari e sua figlia a Iolanda Ecco cosa è successo nell’ultima puntata di Masterchef
Durante l’ultima puntata di MasterChef, Iginio Massari ha avuto uno scontro acceso con una concorrente, Iolanda. La discussione è nata dopo che Massari ha criticato aspramente una crema che la concorrente aveva preparato, definendola pericolosa. La figlia di Massari si è unita alla critica, alzando ulteriormente la tensione in studio. La scena ha fatto discutere tra i fan dello show, ricordando quanto sia difficile affrontare le prove di pasticceria con uno dei più grandi maestri italiani.
Passano le edizioni di MasterChef, cambiano le tendenze food e i talenti ai fornelli, ma la prova più temuta in assoluto dai concorrenti dello show culinario di Sky resta senza dubbio quella di pasticceria con Iginio Massari. Che nella puntata di ieri, giovedì 29 gennaio, ha confermato di essere il giudice guest star più inflessibile. Un’inflessibilità al quadrato, visto che il “senatore” dei pastry chef italiani è arrivato nelle cucine del programma accompagnato dalla figlia Debora, anche lei come il papà attenta ai dettagli e irremovibile anche di fronte a qualche piccola sbavatura. Per testare le capacità tecniche dei concorrenti e la loro resistenza allo stress, Massari padre e figlia hanno richiesto di replicare una versione inedita di uno dei dolci iconici della pasticceria di famiglia, la Saint Honoré “alla milanese”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Approfondimenti su Massari Pasticceria
MasterChef Italia: Iginio Massari fulmina Dorella ancor prima di incominciare
Iginio Massari ha già fatto sentire il suo peso nel primo episodio di questa stagione.
La ricetta della Saint Honorè alla milanese di Iginio Massari, che ha messo in crisi i concorrenti di Masterchef Italia
Iginio Massari ha conquistato ancora una volta la scena durante l’ultima puntata di Masterchef Italia.
Ultime notizie su Massari Pasticceria
Argomenti discussi: MasterChef 15, Iginio e Debora Massari show: In pasticceria niente quanto basta: lo lasciamo ai cuochi. Poi gelano Iolanda: La tua crema è pericolosa; Crema viso notte idratante in super sconto: per una skincare notturna efficace; Come scegliere il detergente viso adatto alla propria pelle; Idratazione profonda in inverno con meno di 10 euro. 12 creme viso top da provare subito.
La tua crema è pericolosa: la sgridata epica di Iginio Massari e sua figlia a Iolanda. Ecco cosa è successo nell’ultima puntata di MasterchefPassano le edizioni di MasterChef, cambiano le tendenze food e i talenti ai fornelli, ma la prova più temuta in assoluto dai concorrenti dello show culinario di Sky resta senza dubbio quella di ... ilfattoquotidiano.it
MasterChef 15, Iginio e Debora Massari show: «In pasticceria niente quanto basta: lo lasciamo ai cuochi». Poi gelano Iolanda: «La tua crema è pericolosa»Durante la quindicesima e la sedicesima puntata del cooking show i concorrenti hanno dovuto realizzare una Saint Honoré e affrontare un'agguerrita prova in esterna ... corriere.it
Per San Valentino un inedito lievitato artigianale con morbido impasto arricchito con lamponi canditi e pepite di cioccolato al latte e ricoperto con una gustosa glassa al lampone decorata con piccoli cuori di cioccolato bianco. https://www.iginiomassari.it/produ - facebook.com facebook
Il nostro sommo poeta... Maestro IGINIO MASSARI #MasterChefIt x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.