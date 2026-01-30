Durante l’ultima puntata di MasterChef, Iginio Massari ha avuto uno scontro acceso con una concorrente, Iolanda. La discussione è nata dopo che Massari ha criticato aspramente una crema che la concorrente aveva preparato, definendola pericolosa. La figlia di Massari si è unita alla critica, alzando ulteriormente la tensione in studio. La scena ha fatto discutere tra i fan dello show, ricordando quanto sia difficile affrontare le prove di pasticceria con uno dei più grandi maestri italiani.

Passano le edizioni di MasterChef, cambiano le tendenze food e i talenti ai fornelli, ma la prova più temuta in assoluto dai concorrenti dello show culinario di Sky resta senza dubbio quella di pasticceria con Iginio Massari. Che nella puntata di ieri, giovedì 29 gennaio, ha confermato di essere il giudice guest star più inflessibile. Un’inflessibilità al quadrato, visto che il “senatore” dei pastry chef italiani è arrivato nelle cucine del programma accompagnato dalla figlia Debora, anche lei come il papà attenta ai dettagli e irremovibile anche di fronte a qualche piccola sbavatura. Per testare le capacità tecniche dei concorrenti e la loro resistenza allo stress, Massari padre e figlia hanno richiesto di replicare una versione inedita di uno dei dolci iconici della pasticceria di famiglia, la Saint Honoré “alla milanese”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “La tua crema è pericolosa”: la sgridata epica di Iginio Massari e sua figlia a Iolanda. Ecco cosa è successo nell’ultima puntata di Masterchef

Approfondimenti su Massari Pasticceria

Iginio Massari ha già fatto sentire il suo peso nel primo episodio di questa stagione.

Iginio Massari ha conquistato ancora una volta la scena durante l’ultima puntata di Masterchef Italia.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Massari Pasticceria

Argomenti discussi: MasterChef 15, Iginio e Debora Massari show: In pasticceria niente quanto basta: lo lasciamo ai cuochi. Poi gelano Iolanda: La tua crema è pericolosa; Crema viso notte idratante in super sconto: per una skincare notturna efficace; Come scegliere il detergente viso adatto alla propria pelle; Idratazione profonda in inverno con meno di 10 euro. 12 creme viso top da provare subito.

La tua crema è pericolosa: la sgridata epica di Iginio Massari e sua figlia a Iolanda. Ecco cosa è successo nell’ultima puntata di MasterchefPassano le edizioni di MasterChef, cambiano le tendenze food e i talenti ai fornelli, ma la prova più temuta in assoluto dai concorrenti dello show culinario di Sky resta senza dubbio quella di ... ilfattoquotidiano.it

MasterChef 15, Iginio e Debora Massari show: «In pasticceria niente quanto basta: lo lasciamo ai cuochi». Poi gelano Iolanda: «La tua crema è pericolosa»Durante la quindicesima e la sedicesima puntata del cooking show i concorrenti hanno dovuto realizzare una Saint Honoré e affrontare un'agguerrita prova in esterna ... corriere.it

Per San Valentino un inedito lievitato artigianale con morbido impasto arricchito con lamponi canditi e pepite di cioccolato al latte e ricoperto con una gustosa glassa al lampone decorata con piccoli cuori di cioccolato bianco. https://www.iginiomassari.it/produ - facebook.com facebook

Il nostro sommo poeta... Maestro IGINIO MASSARI #MasterChefIt x.com