La tregua del gelo | diplomazia o illusione nell’altalena Trump-Putin

La pace tra Donald Trump e Vladimir Putin resta un’illusione. Dopo giorni di tensioni, i due leader hanno annunciato una “settimana di tregua” a causa del gelo, ma nessuno si illude che si tratti di una svolta reale. Si tratta più che altro di un gesto simbolico, niente di più. La situazione sul campo resta fragile e le parole di diplomazia non cambiano i fatti. La domanda è se questa pausa possa davvero favorire un dialogo o sia solo una parentesi passeggera.

Una “settimana di tregua” annunciata per via del freddo non è una strategia militare: è un gesto simbolico. Ed è proprio qui che nasce lo scetticismo che attraversa Kiev e le capitali europee dopo l’ultima dichiarazione di Donald Trump, secondo cui Vladimir Putin avrebbe accettato di fermare i combattimenti per qualche giorno. Una pausa umanitaria legata alle temperature rigide, non a un vero negoziato di pace. Per Volodymyr Zelensky ogni spiraglio è, per forza, una possibilità. Ma la sua cautela riflette una realtà che negli ultimi dodici mesi si è ripetuta più volte: dichiarazioni distensive seguite da bombardamenti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

La pace tra Russia e Ucraina sembra ancora lontana, ma questa volta ci sono segnali di apertura.

La neve copre le strade di molte regioni ucraine mentre le temperature scendono sotto zero, raggiungendo anche meno 30 gradi in alcune zone.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Trump e la tregua del gelo: Stop alle bombe su Kiev per una settimana, Putin ha accettato; Cremlino in silenzio sulla tregua del gelo annunciata da Trump, i blogger confermano. Ma cessare i raid non è vantaggioso; Tregua del gelo in Ucraina: Trump annuncia stop ai bombardamenti; Russia-Ucraina, arriva la tregua del gelo. L'annuncio di Trump: Ho chiesto a Putin e lui ha accettato.

