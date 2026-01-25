Dopo la perdita del padre Enrico, scomparso a 61 anni a causa di una breve malattia, Stefano De Martino ha deciso di parlare per la prima volta. In questa occasione, ha condiviso alcune riflessioni sulla sua perdita e sul percorso di elaborazione, offrendo uno sguardo sincero su un momento difficile della sua vita.

Per la prima volta dopo la prematura scomparsa del padre - morto all'età di 61 anni dopo una breve malattia - Stefano De Martino rompe il silenzio. Subito dopo il grave lutto familiare il conduttore di Affari tuoi si è chiuso in un doloroso silenzio. Non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali in occasione dei funerali, che si sono svolti il 20 gennaio a Torre del Greco, e si è allontanato dai social network, pubblicando solo contenuti legati al suo lavoro. Una scelta precisa che i fan hanno compreso e accolto. Il messaggio sui social. Stefano De Martino ha scelto di mantenere privato un momento difficile e doloroso come la scomparsa di un genitore, a cui non si è mai davvero pronti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Stefano De Martino, le prime parole dopo la morte di papà Enrico

Le prime parole di Stefano De Martino dopo la morte del padre e il gesto meraviglioso di EmmaStefano De Martino ha recentemente affrontato un momento di grande tristezza con un dolore silenzioso, esprimendo la sua vicinanza alla famiglia.

Leggi anche: Enrico De Martino, papà di Stefano: "L'incontro con Maria De Filippi, le parole su Gerry Scotti e la rivelazione sul figlio"

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Il caso Raoul Bova-Martina Ceretti: la versione di Fabrizio Corona - Filorosso 04/08/2025

Argomenti discussi: Affari Tuoi, De Martino sconvolto: Ci ha fregati. Ma le lacrime di Maurizio valgono tutto; Lutto per Stefano De Martino, è morto il papà Enrico: aveva 61 anni; É morto il padre di Stefano De Martino; Chi era Enrico De Martino, il padre che ha creduto nei sogni del figlio Stefano.

Stefano De Martino le prime parole dopo la morte del padre EnricoStefano De Martino dopo giorni di doloroso silenzio per la morte del padre Enrico affida ai social il suo pensiero. libero.it

Herbert Ballerina tornerà ad Affari Tuoi, Stefano De Martino scherza: L’hanno liberatoIl ritorno di Herbert Ballerina è nell'aria. Nella puntata di Affari Tuoi di sabato 24 gennaio, Stefano De Martino ha annunciato scherzosamente che il ... fanpage.it

Non si sono presentati al funerale: papà di Stefano De Martino, il motivo della loro assenza giorni dopo - facebook.com facebook

Stefano De Martino e le prime parole dopo la morte del padre: "Il mio nome ha la sua voce" x.com