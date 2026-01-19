Grave lutto per Stefano De Martino | è morto il papà Enrico

È stato annunciato il decesso di Enrico De Martino, padre di Stefano De Martino, all'età di 61 anni. La sua salute, già compromessa da tempo, si è ulteriormente aggravata negli ultimi mesi. La perdita rappresenta un momento difficile per la famiglia, che si stringe nel dolore. La notizia è stata confermata dalle fonti ufficiali, senza ulteriori dettagli sulla vicenda.

Enrico De Martino ha dedicato tutta la vita alla danza. In gioventù ballerino professionista, ha collaborato con scuole e compagnie della Campania e si è esibito anche al Teatro San Carlo di Napoli. Nel 2025 gli era stato conferito il premio alla carriera al Teatro Verdi di Salerno, durante la XXIV edizione del Premio Salerno Danza, sotto la direzione artistica di Corona Paone, étoile del San Carlo, e Luigi Ferrone, primo ballerino del Massimo partenopeo. Il percorso artistico di Enrico si interruppe a 25 anni, quando la moglie gli annunciò di essere incinta di Stefano. «A quel punto ho dovuto assumermi una responsabilità. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

