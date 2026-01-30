La lotta contro le malattie tropicali neglette si fa sempre più urgente. Questi malanni colpiscono milioni di persone, soprattutto nei paesi più poveri, e spesso vengono sottovalutati. Nonostante siano facilmente prevenibili e trattabili, molti non hanno accesso alle cure. Le autorità internazionali cercano di intervenire, ma la strada è ancora lunga per sconfiggere queste patologie invisibili e trascurate.

Le malattie tropicali neglette (in lingua inglese, negletted tropical diseases, NTDs) sono un gruppo di malattie causate da diversi patogeni, la maggior parte dei quali parassiti, che impattano sulla salute e sulla vita di milioni di persone nel mondo. Vengono definite “neglette” non perché trascurate dal punto di vista clinico o scientifico, ma perché ricevono poca attenzione dalla politica, sia in termini economici sia dal punto di vista mediatico. Sono malattie che possiamo considerare prevenibili o curabili. Quindi a partire dal 2021, l’Oms ha deciso di istituire ufficialmente la “ Giornata mondiale delle malattie tropicali neglette ” (che decorre il 30 gennaio di ogni anno) al fine di stimolare la consapevolezza globale su queste malattie, promuovere l’impegno politico e scientifico, e sostenere gli sforzi internazionali finalizzati alla loro prevenzione, controllo ed eliminazione. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - La sfida globale delle “malattie tropicali neglette”

