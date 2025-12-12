La guerra delle petroliere tra Trump e Maduro Ecco cosa sta succedendo tra sequestri sanzioni e sfida globale

Washington e Caracas sono sempre più ai ferri corti. Mercoledì, gli Stati Uniti hanno sequestrato una petroliera sotto sanzioni al largo della costa venezuelana. "Abbiamo appena sequestrato una petroliera sulla costa del Venezuela, una petroliera enorme, molto grande, la più grande di sempre, in realtà, e stanno succedendo altre cose", ha dichiarato Donald Trump, che ha anche invocato le dimissioni di Nicolas Maduro. Giovedì, l'amministrazione americana ha inoltre confermato di essere intenzionata a trattenere il petrolio sequestrato. "La nave arriverà in un porto statunitense e gli Stati Uniti intendono sequestrare il petrolio.

Trump minaccia Maduro: "Non voglio una guerra con il Venezuela, ma i suoi giorni sono contati"

