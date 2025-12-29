Safe Hearts Plan così l’Europa lancia la sfida alle malattie cardiovascolari

L’Europa si impegna a contrastare le malattie cardiovascolari attraverso il progetto Safe Hearts Plan. Queste patologie, che comprendono infarto, ictus e insufficienza cardiaca, rappresentano un notevole impatto sanitario ed economico. L’iniziativa mira a promuovere prevenzione, diagnosi precoce e trattamento efficace, contribuendo a ridurre i costi e migliorare la qualità della vita di chi ne è colpito.

Qualche tempo fa, uno studio ha mostrato come le patologie cardiovascolari, dall'infarto fino all'ictus e all'insufficienza cardiaca, passando per le patologie delle valvole e tante altre cronicità, abbiano costi "monstre", diretti e indiretti. Si parla di un impatto di circa 42 miliardi di euro l'anno con una ricaduta sulla aspettativa di vita degli italiani che, per la prima volta, li rende meno longevi. E si diceva come nonostante queste cifre, queste patologie faticassero a trovare il giusto spazio per l'attivazione di politiche di prevenzione. Ora, in questo senso, arriva una buona notizia.

