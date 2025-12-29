Safe Hearts Plan così l’Europa lancia la sfida alle malattie cardiovascolari

29 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Europa si impegna a contrastare le malattie cardiovascolari attraverso il progetto Safe Hearts Plan. Queste patologie, che comprendono infarto, ictus e insufficienza cardiaca, rappresentano un notevole impatto sanitario ed economico. L’iniziativa mira a promuovere prevenzione, diagnosi precoce e trattamento efficace, contribuendo a ridurre i costi e migliorare la qualità della vita di chi ne è colpito.

Qualche tempo fa, uno studio ha mostrato come le patologie cardiovascolari, dall’infarto fino all’ictus e all’insufficienza cardiaca, passando per le patologie delle valvole e tante altre cronicità, abbiano costi “monstre”, diretti e indiretti. Si parla di un impatto di circa 42 miliardi di euro l’anno con una ricaduta sulla aspettativa di vita degli italiani che, per la prima volta, li rende meno longevi. E si diceva come nonostante queste cifre, queste patologie faticassero a trovare il giusto spazio per l’attivazione di politiche di prevenzione. Ora, in questo senso, arriva una buona notizia. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

safe hearts plan cos236 l8217europa lancia la sfida alle malattie cardiovascolari

© Quifinanza.it - Safe Hearts Plan, così l’Europa lancia la sfida alle malattie cardiovascolari

Leggi anche: Bigagli (Bms): “Da 70 anni ci dedichiamo alle malattie cardiovascolari”

Leggi anche: Malattie cardiovascolari, la prevenzione primaria resta fondamentale

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.