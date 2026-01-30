Materie esame Maturità 2026 dalla seconda prova alle 4 discipline dell' orale | l' elenco dai licei ai tecnici

Questa mattina il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato le materie che gli studenti affronteranno ai prossimi esami di maturità nel 2026. La lista include le materie per la seconda prova e le quattro discipline dell’orale, coprendo licei e tecnici. Gli studenti ora sanno cosa aspettarsi e come prepararsi per affrontare le prove.

Sono state annunciate ufficialmente le materie dell'esame di Maturità 2026 per la seconda prova e per l'orale. Al classico è uscito il latino come prova scritta e storia e matematica all'orale, mentre allo scientifico i maturandi dovranno affrontare la prova scritta di matematica e sostenere il colloquio anche in storia e scienze naturali. Le materie dell'esame di Maturità 2026 al liceo Classico Al liceo classico, l'esame di Maturità 2026 sarà strutturato così: prima prova scritta: lingua e letteratura italiana (commissario interno) seconda prova scritta: latino (commissario esterno) discipline colloquio orale: storia (commissario esterno) e matematica (commissario interno) Le materie dell'esame di Maturità 2026 al liceo Scientifico Al liceo scientifico, l'esame di Maturità 2026 sarà strutturato così:

La maturità del 2026 si avvicina.

La Maturità 2026 si avvicina, con importanti aggiornamenti sulle materie delle prove.

