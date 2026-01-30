La notizia si diffonde in fretta: Graziana Pacetti è scomparsa. Era una figura di spicco nel settore dei diritti civili, conosciuta per aver lottato con determinazione per l’uguaglianza e l’accessibilità delle persone con disabilità. La sua morte lascia vuoto e un esempio forte a chi continua a battersi per questi temi.

È morta Graziana Pacetti, figura centrale nel panorama dei diritti civili in Italia, soprattutto per le battaglie condotte a difesa delle persone con disabilità. La sua scomparsa, avvenuta nel gennaio del 2026, ha lasciato un vuoto profondo nel mondo del movimento per l’accessibilità e la parità di trattamento. Nata a Massa Carrara, ha trascorso oltre cinquant’anni della sua vita con una sedia a rotelle, esperienza che non l’ha mai ridotta a vittima, ma anzi l’ha trasformata in una delle voci più autorevoli e incisive nella lotta contro le barriere architettoniche. La sua lotta non è stata solo teorica: ha agito con determinazione, denunciando l’impossibilità di spostarsi liberamente in contesti pubblici, dal trasporto ferroviario ai luoghi di incontro, spesso ostacolati da progettazioni inadeguate e da una burocrazia rigida e spesso ostile. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - La scomparsa di Graziana Pacetti, simbolo della battaglia per l’uguaglianza e l’accessibilità per tutti

