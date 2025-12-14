La scomparsa di Bragadin Politico simbolo della città durante i decenni d’oro

È scomparso a 100 anni Marcantonio Bragadin, figura di spicco della vita politica della nostra città durante i decenni d’oro della

Se n’è andato a cent’anni Marcantonio Bragadin, uno degli amministratori storici della nostra città, al tempo della "prima repubblica", come si usa dire nella politica. Periodo che ha coinciso con il momento d’oro di Montecatini Terme. Bragadin negli anni 70-80 è stato a lungo vicensidaco sia con l’amministrazione di Enrico Del Rosso e successivamente con quella di Lenio Riccomi. Con la politica di oggi sarebbe stato molto probabilmente anche sindaco dato che all’epoca era il leader cittadino assieme a Bruno Banchelli del suo partito, il Pci. Ma in quegli anni le decisioni sull’assegnazione dele cariche avvenivano a livello provinciale e negli accordi tra Pci e Psi, i principali partiti della sinistra, il sindaco di Pistoia spettava ai comunisti e quello di Montecatini ai socialisti. Lanazione.it

Nata nel 2020 da un'idea di Martina Bragadin e Benedetta Pomini, l'azienda di recupero e vendita di materiali di scarto di mostre e allestimenti chiude per la crisi nel settore moda - facebook.com facebook