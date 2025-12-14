La scomparsa di Bragadin Politico simbolo della città durante i decenni d’oro

Zazoom 14 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È scomparso a 100 anni Marcantonio Bragadin, figura di spicco della vita politica della nostra città durante i decenni d’oro della

Se n’è andato a cent’anni Marcantonio Bragadin, uno degli amministratori storici della nostra città, al tempo della "prima repubblica", come si usa dire nella politica. Periodo che ha coinciso con il momento d’oro di Montecatini Terme. Bragadin negli anni 70-80 è stato a lungo vicensidaco sia con l’amministrazione di Enrico Del Rosso e successivamente con quella di Lenio Riccomi. Con la politica di oggi sarebbe stato molto probabilmente anche sindaco dato che all’epoca era il leader cittadino assieme a Bruno Banchelli del suo partito, il Pci. Ma in quegli anni le decisioni sull’assegnazione dele cariche avvenivano a livello provinciale e negli accordi tra Pci e Psi, i principali partiti della sinistra, il sindaco di Pistoia spettava ai comunisti e quello di Montecatini ai socialisti. Lanazione.it

la scomparsa di bragadin politico simbolo della citt224 durante i decenni d8217oro

© Lanazione.it - La scomparsa di Bragadin. Politico simbolo della città durante i decenni d’oro