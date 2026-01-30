È morta Graziana Pacetti Una vita per la difesa dei diritti Le battaglie contro le barriere

Questa mattina è morta Graziana Pacetti, ex consigliere provinciale dell’Idv e vicepresidente del consiglio provinciale. La sua scomparsa lascia un vuoto nel mondo della politica locale, dove ha dedicato la vita a difendere i diritti e combattere contro le barriere. Pacetti si è spenta all’età di [età se nota], lasciando un segno forte nelle battaglie per l’inclusione e la tutela delle persone più deboli. La notizia ha subito suscitato commozione tra colleghi e cittadini che la conoscevano come una persona determinata e

Si è spenta Graziana Pacetti, ex consigliere provinciale dell’Idv ed ex vicepresidente del consiglio provinciale. Una vita dedicata alla lotta contro le barriere architettoniche, quella di Graziana, colpita da una malattia che l’aveva costretta sulla sedia a rotelle per oltre cinquant’anni. Una donna impegnata per tutta la vita a combattere per i diritti dei disabili, lei che ha vissuto in prima persona i disagi legati alla sua condizione. Graziana era una guerriera che ha sempre lottato per ottenere una giustizia che spesso ai disabili viene negata anche a livello burocratico. Graziana ha sempre sostenuto "che dimostrare la propria disabilità offende", e "che la burocrazia può diventare accanimento". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - È morta Graziana Pacetti. Una vita per la difesa dei diritti. Le battaglie contro le barriere Approfondimenti su Graziana Pacetti Micillo (M5S Campania): “Sosteniamo Roberto Fico. I diritti dei campani sono le nostre battaglie” Brigitte Bardot e la guerra per i diritti degli animali. La foto con i cuccioli di foca e le altre battaglie storiche. “Sì, sono una pioniera” Brigitte Bardot, celebre attrice e icona di stile, è stata anche una pioniera nella difesa dei diritti degli animali. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Graziana Pacetti Argomenti discussi: Carrara, addio a Graziana Pacetti: una vita per l'ambiente e i diritti dei disabili; Carrara, impegnata sul fronte dei diritti ambientali e civili: scompare Graziana Pacetti, il ricordo di Riccardo Canesi. “Azzardomafie: numeri, storie, affari del Paese tra gioco legale e gioco criminale”, incontro al Pacetti di Monteprandone - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.