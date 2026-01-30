La Russia ha deciso di sospendere gli attacchi contro l'Ucraina fino a domenica primo febbraio. La mossa arriva dopo una richiesta di Donald Trump, che ha chiesto una tregua temporanea. Per ora, non ci sono ancora dettagli su un possibile incontro tra le parti. La situazione resta tesa, ma questa pausa potrebbe offrire qualche speranza in più.

La Russia ha accettato di astenersi dagli attacchi contro l'Ucraina fino a domenica primo febbraio su richiesta del presidente americano Donald Trump. Lo ha annunciato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. "Il presidente Trump ha chiesto al presidente Putin di astenersi dal colpire Kiev per una settimana, fino al 1° febbraio, mentre si creano le condizioni favorevoli per i negoziati". Peskov ha anche osservato che "Putin non ha invitato da nessuna parte il capo del regime di Kiev e non si è offerto di incontrarlo". "Zelensky ha chiesto l'incontro e, di fatto, è stato lui a promuoverlo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - La Russia accetta la tregua. Ma è giallo sulla proposta di vertice

