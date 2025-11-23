Piano Ucraina-Russia Trump apre alla trattativa | Oggi vertice a Ginevra l' Ue presenta la sua proposta
In Svizzera si apre il confronto Ue-Usa-Ucraina sulla proposta statunitense, mentre i leader europei chiedono garanzie su confini, deterrenza e capacità difensive di Kiev. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
La bozza di piano di pace tra Ucraina e Russia proposta da Trump prevederebbe un accordo a discapito del paese da tre anni è aggredito e bombardato dalla Russia di Putin. Il quale ha dichiarato che se l’Ucraina dovesse rifiutare il piano è pronto a prender - facebook.com Vai su Facebook
UCRAINA | Meloni difende il piano Trump, Europa si muova unita. Al G20 incontri e riunioni. Crosetto, alcuni punti inaccettabili #ANSA ansa.it/sito/notizie/p… Vai su X
Ucraina, piano di Trump per la pace: dai territori ceduti a Mosca alle garanzie per Kiev - Leggi su Sky TG24 l'articolo Ucraina, piano di Trump per la pace: dai territori ceduti a Mosca alle garanzie per Kiev ... Riporta tg24.sky.it
Il sogno americano. Il piano Trump, visto dalla Russia - I 28 punti vengono celebrati dalla Borsa di Mosca, ma anche dalla stampa russa. Da huffingtonpost.it
Russia Ucraina, irrompe Trump: piano di pace o nuova linea del fronte? Kiev divisa, Europa fredda, Mosca prudente - Per Zelensky la scelta si riassume in una tensione difficilmente conciliabile: ottenere la fine dei bombardamenti senza sacrificare l’idea di una pace giusta per la quale l’Ucraina combatte dal 2022 ... Secondo italiaoggi.it