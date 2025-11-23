Piano Ucraina-Russia Trump apre alla trattativa | Oggi vertice a Ginevra l' Ue presenta la sua proposta

In Svizzera si apre il confronto Ue-Usa-Ucraina sulla proposta statunitense, mentre i leader europei chiedono garanzie su confini, deterrenza e capacità difensive di Kiev. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Piano Ucraina-Russia, Trump apre alla trattativa | Oggi vertice a Ginevra, l'Ue presenta la sua proposta

