La Roma torna su Benjamin Dominguez nuovo tentativo giallorosso | CM

La Roma torna sul mercato e pensa a Benjamin Dominguez del Bologna. I giallorossi stanno valutando un possibile colpo per rinforzare la squadra in vista della seconda parte di stagione. La trattativa è ancora in fase iniziale, ma l’idea di portare il centrocampista in giallorosso sta prendendo forma.

Ritorno di fiamma per la Roma sul mercato con i giallorossi che starebbero valutando il colpo Benjamin Dominguez dal Bologna in vista della seconda parte di campionato. La Roma torna su Benjamin Dominguez (Ansa Foto) – calciomercato.it L'esterno offensivo argentino piace e non poco a Gian Piero Gasperini che lo vorrebbe nella capitale per rinforzare un reparto offensivo che deve fare i conti con alcuni problemi, soprattutto dal punto di vista della condizione fisica. Cercato a lungo durante la scorsa estate, il calciatore del Bologna è rimasto alla corte di Vincenzo Italiano, facendo una grande fatica nel trovare spazio in campo soprattutto nei primi mesi.

